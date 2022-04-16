الخارجية الروسية تؤكد إرسال مذكرات احتجاج للدول التى تزود أوكرانيا بالأسلحة

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة: "نعم، أرسلناها"، وذلك ردا على طلب التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بهذا الصدد. وأضافت أن المذكرة تم توجيهها إلى جميع الدول التى تزود أوكرانيا بالسلاح. وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت فى وقت سابق بأنها اطلعت على مذكرة احتجاج روسية، وجهت إلى واشنطن بشأن قرار الإدارة الأمريكية توريد أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

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