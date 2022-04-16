نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا حسب وقت الساعة متى أول أيام عيد الفطر في المانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا جميع المدن ، ونستعرض عليكم موعد توقيت صلاة عيد الفطر في برلين, دوسلدورف, دورتموند, فرانكفورت, كولونيا, هامبورغ, موعد صلاة عيد الفطر في ميونخ, بوخوم, هانوفر, شتوتغارت, بريمن, فوبرتال, آوغسبورغ ، وموعد صلاة عيد الفطر في باقي المدن الألمانية ، ومن خلال موقعنا سنعمل على تقديم ورصد موعد صلاة عيد الفطر 2022 أمريكا, السعودية, مصر, اليمن, العراق, موعد صلاة عيد الفطر في تركيا, سوريا, تونس, موريتانيا, البحرين, الكويت, الأردن، وباقي الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في المانيا 2022 ، هو ما يبحث عنه جميع المسلمين في المانيا سواء من المواطنين أو المقيمين داخل الدولة الألمانية ، وتحديداً يريد الجميع معرفة الساعة كم وقت صلاة العيد في المانيا 2022 ، مثل موعد صلاة العيد في برلين, دوسلدورف, دورتموند, فرانكفورت, كولونيا, هامبورغ, موعد صلاة عيد الفطر في ميونخ, بوخوم, هانوفر, شتوتغارت, بريمن, فوبرتال, آوغسبورغ وغيرها من المدن الألمانية، وسيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في المانيا 2022 وفقاً لما سيتم الإعلان عنه وكشفه بعد استطلاع هلال شوال 2022 من قبل المراكز الدينية المختصة الدينية في المانيا.

متى موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في المانيا

وفقاً لكافة الحسابات والدراسات من قبل المراكز الدينية الإسلامية في ألمانيا فمن المقرر أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر في المانيا هو يوم الإثنين 2 مايو 2022 ، ويبقى هذا مجرد توقع فقط عن موعد عيد الفطر في المانيا إلى أن يتم العمل على استطلاع هلال شواء 1443/2022.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في المانيا 2022

نستعرض عليكم الآن موعد وقت صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا – الساعة كم توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا ونود أن نذكركم وننوه عليكم أنه سيكون وجود اختلاف في الوقت حسب الساعة فيما يخص موعد توقيت صلاة العيد في المانيا بين المدن الألمانية المختلفة، وجاء وقت صلاة العيد في المانيا 2022 كالتالي:

موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 برلين: مع دقات الساعة 05:53 صباحًا.

توقيت موعد صلاة عيد الفطر 2022 دوسلدورف: مع دقات الساعة 06:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 دورتموند: الساعة 06:20 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فرانكفورت: الساعة 06:20 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 كولونيا: الساعة 06:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 إسن: 06:22 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 بوخوم: الساعة06:21 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 ميونخ: 06:14 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 هامبورغ: الساعة06:03 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 بون: الساعة 06:24 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 هانوفر: الساعة 06:09 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 شتوتغارت: الساعة 06:22 صباحًا.

وقت صلاة عيد الفطر 2022 بريمن: الساعة 06:10 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 فوبرتال: الساعة 06:22 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 آوغسبورغ: الساعة 06:16 صباحًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 إرفورت:الساعة 06:08 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 كاسل: الساعة 06:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 نورنبرغ: الساعة 06:12 صباحًا.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم ورصد معرفة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في المانيا جميع المدن ، كما نود أن نذكركم أننا سنكون قريبين جدا من الحدث وسنعمل على رصد موعد صلاة العيد 2022 في الدول العربية بجميع المدن والعواصم وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم على موقعنا ثقفني، فكونوا معنا.