إسرائيل تفرج عن 18 طفلا فلسطينيا اعتقلوا من الأقصى فى وقت سابق

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنه تم الإفراج عن 18 طفلا دون سن الـ 14 عاما عند حاجز قلنديا العسكرى شمال القدس المحتلة، بعد ساعات من اعتقالهم من المسجد الأقصى المبارك، ونقلهم إلى معتقل "متسودات أدوميم" فى قرية العيسوية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت أكثر من 400 مواطن خلال أدائهم الصلاة داخل المسجد الأقصى المبارك، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وما يزال غالبيتهم رهن الاعتقال.