رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى يدين اقتحام المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - واعتبر فتوح فى بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم، يمثل تصعيداً غير مسبوق واستفزازا لا يمكن السكوت عنه لمشاعر الأمتين العربية والإسلامية، ولكل الأحرار فى العالم.

وقال فتوح إن هذا الاقتحام الهمجى يأتى أيضا فى سياق الحرب الشاملة التى تشنها دولة الاحتلال ومستوطنيها على الفلسطينيين عبر مواصلة عمليات القتل والاعدام بدم بارد، ومواصلة حملات الاعتقال والاستيطان التى شملت جميع الأراضى الفلسطينية.

وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال حربه الوحشية على الشعب الفلسطينى تكريس السيطرة الاحتلالية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة الاستفراد به فى محاولة بائسة لكسر إرادة شعبنا ومحاولة ثنيه عن مواصلة التمسك بحقوقه والكفاح لتحقيقيها.

ودعا فتوح المجتمع الدولى والأمتين العربية والإسلامية والاتحاد البرلمانى الدولى، وكافة البرلمانات فى العالم للتدخل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الهمجى الذى يستهدف الشعب الفلسطينى ومقدساته المسيحية والإسلامية كافة.

وحيا رئيس المجلس الشعب الفلسطينى فى كل المحافظات الفلسطينية وبشكل خاص الأهل فى القدس والمرابطين فى المسجد الأقصى الذين تصدوا للعدوان بصدورهم العارية، وأفشلوا عملية الاقتحام للمسجد الأقصى فجر اليوم، مؤكدا أن وحدة الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده هى السبيل الوحيد لمواجهة العدوان المستمر واحباط أهدافه ومخططاته.