الرئيس التونسى يؤكد تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيد، اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، وزيرة العدل التونسية وزيرة العدل.

وخلال لقائه، اليوم، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى، فى إطار الحوار الوطنى، أكد الرئيس التونسى أن قطاع الفلاحة والصيد البحرى فى مقدمة القطاعات التى من شأنها تحقيق الخلاص والنمو للإقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن نتائج الاستشارة الإلكترونية بينت بوضوح أن هذين القطاعين من أهم قطاعات التنمية الاقتصادية فى البلاد.

وتطرق الرئيس التونسى إلى معاناة الفلاحين، والعاملات فى الفلاحة على وجه الخصوص، وإلى ما يكابدونه كل يوم للحصول على مقابل ضئيل وما يواجهونه من مخاطر.

وشدد على أنه لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتى والرجوع إلى البذور التونسية حتى لا تبقى تونس رهن من يبيع البذور التى لا تثمر إلا لموسم واحد.

وتناول اللقاء، أيضا، قضايا تتعلق بالفلاحة والصيد البحرى على وجه العموم، وتتصل كذلك بطرق التوزيع، لافتا إلى أن الفلاح بدوره ضحية للمضاربة إلى جانب المستهلك.

فى سياق آخر، تسلم الرئيس التونسى، اليوم، القوائم المالية لسنة 2021 للبنك المركزى التونسى، وتقرير مراقبى الحسابات.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية فى المفاوضات مع الشركاء الدوليين لتونس حتى لا يزداد الفقراء فقرا وحتى لا ينتفع بالدعم إلا من يستحقه.

وقال الرئيس التونسى إن المواطنين ليسوا مجرد أرقام ومن حقهم أن يتمتعوا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى هى من حقوق الإنسان، كما تم التطرق اللقاء إلى الوضع الاقتصادى والنقدى فى تونس.