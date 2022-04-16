رئيس وزراء النيجر يلتقى سفير خادم الحرمين الشريفين

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس وزراء جمهورية النيجر أحمدو محمدو، الجمعة، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربى.



جدة - نرمين السيد - التقى رئيس وزراء جمهورية النيجر أحمدو محمدو، الجمعة، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربى. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.

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