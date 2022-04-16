مقتل سبعة جنود وأربعة مسلحين فى كمين بشمالى غربى باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الباكستانى، فى بيان له اليوم؛ إن الكمين نصب فى منطقة شمالى وزيرستان الواقعة فى إقليم خيبر بختونخوا بشمالى غربى البلاد ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

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