يأتى ذلك للتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على المنطقة العربية نتيجة الحرب فى أوكرانيا التى يتأثر بها العام منذ 24 فبراير الماضى.
وشددت، فى بيان للإسكوا، على ضرورة قيام بلدان المنطقة بالبحث فورا فى مصادر بديلة للواردات الغذائية المتأثرة بالحرب وتطبيق تدابير لحماية المستهلك لمنع الزيادات غير المبررة فى أسعار المواد الغذائية.
وأضافت دشتى أن الحرب فى أوكرانيا ستؤدى إلى تحولات فى سلاسل التوريد، وإن بوتيرة أبطأ، وذلك بفعل انشاء تحالفات اقتصادية واعتماد طرق تجارية جديدة، لافتة إلى أن هذا الوضع يفسح المجال لتعزيز التجارة بين البلدان العربية.
وكانت الإسكوا قد توقعت أمس زيادة عدد الفقراء فى المنطقة العربية بمقدار 3.7 مليون شخص العام المقبل ليصل إلى رقم قياسى يقارب 126 مليون شخص، وذلك نتيجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على المنطقة العربية نتيجة الحرب فى أوكرانيا التى يتأثر بها العام منذ 24 فبراير الماضى.
جاء ذلك فى دراسة عن "آثار الحرب فى أوكرانيا على المنطقة العربية"، والتى أصدرتها الإسكوا أمس فى العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأغذية العالمى.
وأوصت الدراسة بضرورة خفض الحواجز التجارية والإجراءات والرسوم الجمركية لتسهيل تجارة الأغذية والحبوب والمواد الغذائية الأساسية فى ما بين الدول العربية، داعية إلى دعم إنشاء صندوق عربى لطوارئ الأمن الغذائى لمواجهة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية.
وأكدت الدراسة أن الحرب لها تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة فى المنطقة العربية، خصوصًا فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التى تستورد الطاقة والغذاء وتواجه أعباء ديون عالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكوا تحث على زيادة تدابير الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.