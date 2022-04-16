الإسكوا تحث على زيادة تدابير الحماية الاجتماعية بالمنطقة العربية

جدة - نرمين السيد - حثت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا" رولا دشتى على مواصلة تدابير الحماية الاجتماعية، وزيادتها فى المنطقة العربية وخصوصًا تقديم السلع والإعانات الغذائية للأسر الأشد فقرًا والأكثر تعرضًا للخطر.





يأتى ذلك للتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على المنطقة العربية نتيجة الحرب فى أوكرانيا التى يتأثر بها العام منذ 24 فبراير الماضى.

وشددت، فى بيان للإسكوا، على ضرورة قيام بلدان المنطقة بالبحث فورا فى مصادر بديلة للواردات الغذائية المتأثرة بالحرب وتطبيق تدابير لحماية المستهلك لمنع الزيادات غير المبررة فى أسعار المواد الغذائية.

وأضافت دشتى أن الحرب فى أوكرانيا ستؤدى إلى تحولات فى سلاسل التوريد، وإن بوتيرة أبطأ، وذلك بفعل انشاء تحالفات اقتصادية واعتماد طرق تجارية جديدة، لافتة إلى أن هذا الوضع يفسح المجال لتعزيز التجارة بين البلدان العربية.

وكانت الإسكوا قد توقعت أمس زيادة عدد الفقراء فى المنطقة العربية بمقدار 3.7 مليون شخص العام المقبل ليصل إلى رقم قياسى يقارب 126 مليون شخص، وذلك نتيجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة على المنطقة العربية نتيجة الحرب فى أوكرانيا التى يتأثر بها العام منذ 24 فبراير الماضى.

جاء ذلك فى دراسة عن "آثار الحرب فى أوكرانيا على المنطقة العربية"، والتى أصدرتها الإسكوا أمس فى العاصمة اللبنانية بيروت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأغذية العالمى.

وأوصت الدراسة بضرورة خفض الحواجز التجارية والإجراءات والرسوم الجمركية لتسهيل تجارة الأغذية والحبوب والمواد الغذائية الأساسية فى ما بين الدول العربية، داعية إلى دعم إنشاء صندوق عربى لطوارئ الأمن الغذائى لمواجهة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية.

وأكدت الدراسة أن الحرب لها تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة فى المنطقة العربية، خصوصًا فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التى تستورد الطاقة والغذاء وتواجه أعباء ديون عالية.