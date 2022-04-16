الرئيس الجزائرى: حققنا إنجازات رائدة فى المنظومة التربوية والجامعية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده حققت إنجازات رائدة فى منظومتها التربوية والجامعية، والتى قطعت أشواطًا ملحوظة فى البناء والتشييد، وحققت مطامح عديدة فى الإعمار والاستثمار منذ استعادة السيادة الوطنية عام 1962 إلى اليوم.





جاء ذلك، خلال كلمته، اليوم الجمعة، بمناسبة احتفال الجزائر بيوم العلم الموافق 16 أبريل من كل عام، تمجيدا للعلماء الجزائريين الذين نشروا العلم، وهو اليوم الذى يوافق يوم وفاة رمز النهضة العلمية الجزائرية الشيخ عبد الحميد بن باديس.

وأوضح الرئيس الجزائرى أن بلاده فى تطور وتنمية علمية مستمرة، وارتفع المستوى العلمى والثقافى للمواطنين، واستفادت الطبقات الفقيرة المحرومة من حقها فى الحياة الكريمة، ومن حقها فى التعليم بمختلف أطواره ومراحله.

وتابع قائلًا: إن عدد التلاميذ فى أطوار التعليم الأساسى بلغ حوالى 11 مليون تلميذ، فيما ارتفع عدد الطلبة فى الجامعات إلى 700ر1 مليون طالب، ووصل عدد الملتحقين بالتدريب المهنى إلى 410 آلاف متدرب.

وأشار الرئيس الجزائرى إلى أن بلاده تمتلك أكثر من 60 جامعة ومركزا جامعيا، و37 مدرسة عليا؛ منها المدرسة العليا للرياضيات، والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى 11 مدرسة عليا للأساتذة، مع العلم أن نسبة الأمية فى البلاد كانت 90% سنة عام 1962، ولم يكن عدد الطلبة الجامعيين آنذاك إلّا نحو 800 طالب.

وأضاف تبون أن هذا المسلك الرائد الحكيم فى مجال التعليم، مكن من تلبية الطلب الاجتماعى المتزايد، وسمح بتدريب موارد بشرية عالية التأهيل تسهم اليوم، بما تملكه من قدرات معرفية، فى تطوّر الاقتصاد وتنمية المجتمع.

ودعا الرئيس تبون الشباب الجزائرى إلى العمل على حسن التحصيل، وتعزيز التواصل الحضارى، والتمسك بالوطنية العلمية، التى يجب أن تبقى على مستوى عال من اليقظة أمام الحركية التى يشهدها العالم، والعمل بكل ما أمكن لتفادى هزيمة الفكر والانفتاح الإيجابى على اللّغات والحضارات، والسّعى إلى التحكم فى التقنيات، واستخدام آليات العصر، والتوجه بفعاليّة وهمّة، وبفكر نقدى راشد، إلى الإبداع السّامى، والاكتشاف الراقى، بما تقتضيه حركة التنمية فى بلاده.