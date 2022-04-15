نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شركه اليسر للتقسيط 2022 ورابط التقديم لطلب التقسيط من اليسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد الكثير من الشركات التي توجد في السعودية تساهم في التلبية لكافة احتياجات المواطنين لجميع الأفراد، تلك التي لا يمكنهما الحصول عليها، وشركة اليسر من الشركات التي تخدم أفراد السعودية، وتوفر لهم امتيازات مثالية عبر التقسيط حتى تخفف عليهم الأعباء المالية ويصبح الشخص قادراً على القيام بشراء ما يريد وسنوضح لكم شروط شركه اليسر للتقسيط 2022.

شروط شركه اليسر للتقسيط

أعلنت شركة اليسر عن بعض الشروط اللازمة حتى يستطيع الشخص من القيام بالتقسيط عبر الشركة، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

عمر العميل يكون من 21 عام حتى 60 عام.

العسكريين يحسب وفقاً للعمر التقاعدي.

المقيمين العمر من 22 حتى 60 سنة.

الراتب يبدأ من 4000 ريال سعودي.

خدمة العمل لا تكون أقل من ثلاث أشهر.

تطبق الضوابط للتأمين الشامل على جميع المركبات.

التطبيق لجميع الشروط والأحكام.

الشخص المتقدم للطلب ليكن على الأقل يتقاضى 5000 ريالاً سعودياً.

أن يكون المتقدم لازال مستمراً بعمله أكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة للمواطن وستة أشهر للمقيم.

مميزات شركة اليسر

هناك الكثير من المميزات التي ساعدت شركة اليسر أن تشتهر بهذا الشكل، وهي تتمتع بمميزات كثيرة، وإليكم هذه المميزات وهي كالآتي:

الشركات واسعة مع معارض ووكالات بالمملكة.

لا توجد أي رسوم إدارية.

فترة التمويل خمس سنوات.

إمكانية التمويل للسيارات المستعملة.

مبلغ التمويل قد يصل حتى 300,000 ريالاً سعودياً.

لا يحتاج الأمر لكفيل.

الدفعة الأولى صفر بالمئة.

دفعة الأخيرة 30 بالمئة.

الجدولة للدفعة حتى سنتين.

عروض اليسر للتقسيط

إن شركة اليسر تقدم عروض للتقسيط متميزة وتشكل الحافز مهم لجذب الانتباه للعملاء، الذين يقومون بالتعامل معهم فهي تلبي احتياجات الأفراد، وإليكم عروض الشركة وهي كالآتي:

الشراء للسيارات المستعملة دون وجود دفعة أولى.

شراء السيارات الحديثة بنسبة 30 بالمئة.

توفر نظاماً تأمينياً للسيارات.

تساهم الشركة في توفير الخدمات لجميع المواطنين بالمملكة السعودية ومعهم المقيمين بالسعودية.

التخطيط لشركة اليسر يصل حتى 60 شهر.

رابط التقديم لطلب التقسيط من اليسر

الآن بإمكان الجميع أن يتقدموا بطلب للتقسيط والتأجير بشكل مباشر من شركة اليسر لكل الأشخاص الراغبين في التقدم، فهو ينقل الزائرين للموقع الرسمي ويقدم طلباً سواء التمويل للإجازة أو التقسيط، كما أن الرابط alyusr.com.sa يتيح لكم التعرف على كافة الخدمات الممنوحة من الشركة، ولكن لابد أولاً من كتابة جميع البيانات وإضافة المعلومات المطلوبة والتأكد من صحتها.