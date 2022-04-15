نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 باسمك الرباعي ورقم امتحانك على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 ، التعليم الموازي في دولة العراق هو بديل للدراسة التقليدية في عدد من الجامعات والكليات التي لم يتمكن الطالب من الالتحاق بها بسبب درجة القبول، حيث يتم ذلك من خلال عدد من الشروط والضوابط والتي سنستعرضها لكم في الفقرات القادمة مع تفاصيل نتيجة القبول لهذا العام وكيفية الاستعلام عنها، وذالك بعد أن نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الإلكتروني للحصول على نتائج القبول الموازي 2021/2022 إعلانا باتمام عملية رفع نتائج جميع الطلاب المتعلقة بالقبول الموازي بالكامل في جميع محافظات العراق، بعد أن تم بالفعل الانتهاء من أعمال الاعتماد نتائجهم بعد انتهاء امتحانات الطلاب حيث شارك حوالي 22 ألف طالب وطالبة خلال ذلك العام.
موقع معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022
حالة من الترقب الشديد يمر بها جميع الطلاب بعد الإعلان الرسمي عن نتيجة القبول الموازي عبر موقع وزارة التعليم العالي في العراق من خلال اسم الطالب من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يظهر لك معدل نجاح الطالب وبالتالي القبول في الجامعات العراقية، ويمكن للطالب الدخول إلى الموقع واتخاذ عدد من الخطوات التالية للحصول على النتيجة كالتالي:
- قم بالدخول الي موقع وزارة التعليم العراقية
- بعد فتح الموقع المخصص للنتيجة، يتم كتابة البيانات المطلوبة من قبل الموقع الخاصة بالطالب.
- اختر كلمة استعلام عن القبول في التعليم الموازي من الخيارات المتاحة، ومن ثم سيتم عرض لك تفاصيل النتيجة بتنسيق PDF.
شروط وضوابط القبول في التعليم الموازي
يوجد عدد من الشروط والضوابط الأساسية للقبول في التعليم الموازي من وزارة التربية والتعليم في العراق، حيث يشترط على الطالب الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3 ما فوق الحد الأدنى ليتم قبوله في الكليات الطبية، بالإضافة إلى أن الطالب يجب أن يكون حاصلاً على إجمالي 4 درجات اعلي من الحد الأدنى ليتم قبوله في كليات الهندسة، أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى للقبول في كليات العلوم على مستوى الجامعات العراقية، أما باقي الكليات والمعاهد في العراق فقد قررت الوزارة ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبولها.
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