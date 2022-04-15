نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار العفو عن السجناء 1443 واهم القضايا المشمولة بـ العفو الملكي السعودي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم أخبار العفو عن السجناء 1443، تتكاثف عمليات البحث خلال الفترة الجارية للبحث عن أخبار العفو عن السجناء 1443 والذي يعد من اهم القضايا التي تصدرت موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يتضمن العفو الملكي سجناء الحق العام ولن ويتم إعلانه خلال شهر رمضان بأمر ملكي من سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن لم ترد أي أنباء تفيد بقرار العفو الملكي عن السجناء.

ينتظر العديد من الأسر البيان الرسمي الذي يشمل العفو الملكي بشوق ولهفة، ويعد العفو الملكي السعودي واحد من المبادرات السخية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين لشعبه الكريم، ونتعرف عبر السطور القليلة التالية علي اهم تفاصيل العفو عن السجناء 1443.

أخبار العفو عن السجناء 1443

تم تدشين مجموعة من الهاشتاج والتغريدات بموقع التواصل العالمي تويتر؛ وذلك للمطالبة بتعجيل صدور قرار العفو عن السجناء ولكن مثل هذه القرارات يتخذها سمو الملك سلمان بن عبد العزيز بأمر ملكي يتخذه بعد مراجعة مصلحة السجون وحصر أسماء النزلاء ممن تنطبق عليه شروط العفو الملكي، من الجدير بالكر أن العفو عن السجناء 1443 يتم صدوره خلال شهر رمضان المبارك وذلك بهدف تفريج الكرب عن السجناء الذين يلتزمون بالشروط المعلن عنها من قبل مصلحة السجون، وتحسين سلوك النزيل وعودته إلي أهله.

تفاصيل العفو الملكي الجديد 1443

تستمر المملكة العربية السعودية في مسايرة التكنولوجيا الحديثة حيث وفرت منصة ابشر الإلكترونية التي من خلالها يتم تقديم طلب بالعفو عن سجين، وتضمن العفو عن السجناء قضايا متعددة سوف نذكرها بالتفصيل، وقد مهدت المملكة وسيلة لمن يرغب في سداد ديون مسجون، أو مساعدة مسجون وذلك عبر المنصات والجمعيات المسجلة والتي تهدف من تخفيف عبء السجناء وذويهم، ومن المشار أليه علي مر السنوات السابقة أن العفو الملكي يستند إلي ذلك:

معاير وتفاصيل دستورية تحددها السلطات القانونية بالمملكة.

قضايا يشملها العفو والبعض القضايا الأخري التي يجب علي السجين تنفيذها.

يجب أن يقضي السجين علي الأقل نصف مدته بالحكم.

التقيد بشروط وقوانين وأحكام العفو الملكي والالتزام به.

خطوات التقديم بطلب للحصول علي العفو عن السجناء 1443

يستطيع كل فرد لديه سجين من تقديم طلب بالعفو عنه وذلك للقضايا التي يشملها العفو الملكي الجديد، ويتم ذلك من خلال التالي:

تسجيل الدخول من خلال متصفح الانترنت إلي منصة ابشر الإلكترونية.



الدخول للمنصة من خلال الاسم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

الضغط علي تقديم طلب للاستفادة من العفو الملكي.

قم بتدوين نموذج الطلب من خلال بيانات السجين.

بعد التأكد من إدخال البيانات الصحيحة قم بالضغط علي إرسال الطلب.

شروط العفو الملكي الجديد 1443

يتضمن العفو عن السجناء بعض الشروط والضوابط التي حددتها السلطات القانونية، ومن أهمها التالي:

يشترط على السجين طالب العفو الالتزام بالإجراءات والضوابط المفروضة في السجن طيلة فترة سجنه. أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجون طيلة مدة عقوبته. يجب أن يقضي نصف العقوبة. ويشترط على السجين الالتزام بالضوابط والشروط التي تضعها الجهات الحكومية بعد الإفراج عنه. يجب أن يلتزم السجين بحسن السير والسلوك بعد الإفراج عنه ، وأن يعقد العزم على عدم ارتكاب أية جرائم أخرى.

القضايا المشمولة بالعفو الملكي رمضان 1443

وعن القضايا التي يتضمنها العفو الملكي فقد كانت علي النحو التالي:

يُعفى المجرمين في قضايا التهريب وقضايا المادة 37 من السجن لأول مرة أو بعقوبة تقل عن تسعة أشهر.

إذا أكمل الجاني ربع الموعد النهائي، أو انتهى خلال تسعة أشهر ، يُعفى الجاني في قضايا السرقة.

تبرئة المخالفين في القضايا الترويجية أو محاولة الترويج لما تبقى من عقوبتهم.

عذر المخالفين في حالة الاستخدام أو مجرد الحيازة أو نية الاستخدام.

إذا أكمل الفرد ربع مدته وانتهت حقوقه المالية ، فسيكون ذلك تهمة الغش التجاري والإخفاء التجاري.

جريمة إعلامية إذا تجاوز المحكوم عليه ربع المهلة بشرط انتهاء الحقوق الخاصة.

إذا انتهت حقوقه فيعفى من المجرمين الذين يستخدمون شيكات غير متوازنة.

إعفاء الموقوفين المفرج عنهم من القضايا البسيطة.

التزوير هو حالة تزوير منصوص عليها في المادة 13 من قانون العقوبات.

قضايا الرشوة التي تكون فيها العقوبة القصوى أقل من سنتين.

إعفاء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأحداث.

حالات المسكرات أو الحيازة بقصد الترويج.

الإعفاء من المحكوم عليه في الفاحشة.

إعفاء الوافدين بعد حصولهم على استحقاق قطعي.

مخالفات الوالدين.

أما عن موعد صدور العفو الملكي رمضان 1443 فلن ترد أي أخبار أو بيان رسمي بذلك، وعند صدور الأوامر الملكية سيتم الإعلان عن ذلك خلال موقع ثقفني الإخباري.