HERE موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باسمك الرباعي ورقم الامتحاني

موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، يبحث كافة الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق عن نتائج الصف الثالث الخارجي بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب نتائج الاختبار بعد الانتهاء رسميا من جميع أعمال التصحيح واعتماد النتيجة في الساعات الماضية، وسيتم اعلان النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لتسهيل الأمر علي الطلاب للحصول على نتيجة الامتحان برقم الجلوس أون لاين دون الحاجة لمغادرة المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ومتغيره المستجد، كما سنعرض لكم في الفقرة القادمة كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثالث المتوسط.

موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

قامت وزارة التربية العراقية بتوفير رابط إلكتروني للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر المنصة الرسمية للوزارة ومنذ ذلك يبحث الطلاب في مختلف المحافظات عن الرابط للحصول على نتيجة المتوسط الثالث 2022، حتي لا يتم الذهاب الي المدرسة ويكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث اكتملت مراجعة الدرجات في العديد من المحافظات التي انتهت من الامتحانات وذلك في القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف وديالى، كما سيتم رفع باقي النتائج في مختلف المحافظات بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد الدرجات، كما يتم الاستفسار عن النتائج باتباع خطوات بسيطة للحصول على نتائج للصف الثالث المتوسط كما يلي:

اولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم اختيار قسم نتائج الامتحانات.

عليك تحديد نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

ومن ثم الضغط على ملف النتيجة وانقر على تنزيل، وبعد تنزيل الملف وفتحه.

نقوم بالبحث داخل ملف PDF برقم امتحان الطالب وستظهر نتائجه بالتفصيل أمامك.

رابط الحصول علي نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت مصدر بوزارة التربية والتعليم العراقية أن الوزارة حريصة على مصلحة جميع الطلاب ومع انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوره قررت الوزارة أن تعلن عن نتائج امتحانات الطلاب بصورة إلكترونية من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، والان يمكن لجميع طلاب الثالث المتوسط الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول لرابط النتيجة ومن خلال إدخال رقم الامتحان الخاص بكل طالب لتظهر النتيجة فوراُ على هيئة ملف pdf يمكن تحميله على الهاتف والبحث عن النتيجة بداخله