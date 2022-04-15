نصف مليون فورى بدون تحويل الراتب بأسهل الشروط والمتطلبات

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نصف مليون فورى بدون تحويل الراتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي توفرها الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة مجموعة من الحلول التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأعمال وأصحاب الشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة في المملكة العربية السعودية. برنامج تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل الشركة السعودية للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة حلول تمويلية متميزة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً .

برنامج تمويل الأفراد من الشركة السعودية للتمويل متاح بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنهم الاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح بهامش ربح منافس.

يمكن أن تصل نسبة الاستقطاع حتي 60%.

توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل.

التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل متاح لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية بإجراءات سريعة وسهلة.

مدة سداد مبلغ قرض الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من قرض الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة وذلك عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة السعودية للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

الحد الادنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي هو ثلاثة أشهر ، وذلك للاستفادة من تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين أو من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر.

طالب التمويل الموظف في القطاع المصرفي يجب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر. عمر شويل - جدة نصف مليون فورى بدون تحويل الراتب بأسهل الشروط والمتطلبات - ثقفني

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