نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq/ للاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 فى جميع المحافظات في المقال التالي
الان نتائج القبول الموازى فى العراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقى ، يبحث العديد من الطلاب حول نتائج القبول الموازى فى دولة العراق لعام 2021/2022 حيث تعد مرحلة القبول الموازى من المراحل الهامة فى العراق حيث ان الطالب الناجح فيها يلتحق مباشرة الى الجامعات فى العراق وبعد الانتهاء من اداء امتحانات القبول الموازى انتاب الطلاب واولياء الامور بعض حالات القلق بسبب التأخر فى اعلان نتائج القبول الموازى الى ان جاء بيان وزارة التربية والتعليم فى العراق عن نشر النتائج رسميا عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وتتزايد الان عمليات البحث حول طرق الحصول على نتائج القبول الموازى فى العراق وهو ما سوف نشرحه لكم الان
طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى بالعراق
تم نشر النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث ان الوزارة اعلنت فى بيان رسمى عن ذلك الخبر لكل الطلاب والطالبات فى تلك المرحلة فى العراق ويبحث الان الطلاب عن طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى بالعراق عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق وهو ما سوف نوضحه لكم الان عبر موقعكم ثقفنى نيوز
طرق الحصول على نتائج القبول الموازى
- اولا على الطالب الدحول الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختر “خدمات الكترونية”.
- ثم نتائج القبول الموازي.
- اختر المحافظة التابعة لك.
- اكتب رقمك الامتحاني.
- فى الاخير اضغط ” عرض النتائج” كى تظهر لك اذا تم الانتهاء من انزالها.
- ويمكن للطالب طباعة نتيجته واخذها كمستند رسمى له يمكن التقدم به فى الجامعات
اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية العراقية
جاء اعلان النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقية بسبب تفشى فيرس كورونا بشكل كبير فى العراق فى كل المدن حيث تحرص الوزارة على سلامة ابنائها الطلاب من الاصابة بهذا الفيرس حيث تريد ان تحول النظام التعليمى بشكل كامل الى اونلاين عبر الانترنت وبذلك يقل فرص الاصابة بهذ الفيرس السريع الانتشار وينتشر هذا الفيرس فى العراق وايضا يوجد متحوراته مثل فيرس اوميكرون المستجد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط http://epedu.gov.iq/ للاستعلام عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 فى جميع المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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