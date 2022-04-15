نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات 2022 متى أول أيام العيد في الإمارات العربية المتحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات ، هو ما نرغب لتقديمه عبر موقعنا تزامناً مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات ، حيث وجدنا أن الكثير من القراء والمتابعين وبسبب قرب انتصاف الشهر المبارك يرغبون في الإطلاع على موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات وباقي المدن والمناطق في الإمارات العربية المتحدة. وذلك وفقاً للساعة المحددة وقت صلاة العيد في دبي الإمارات ، هذا وسوف تجدون من خلال تقارير أخرى متتالية ما يخص موعد توقيت صلاة عيد الفطر في السعودية, مصر, اليمن, العراق, موعد صلاة عيد الفطر في تركيا, سوريا, تونس, موريتانيا, البحرين, الكويت, الأردن، وباقي الدول العربية.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات ، هو محض بحث واهتمام الكثير من المسلمين سواء المواطنين أوالمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وذلك مع اقتراب الدخول في النصف الأخير من أيام شهر رمضان الكريم ، لذلك نسلط الضوء عبر هذه المقالة على تقديم ورصد موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 ونختص مدينة دبي ، وفقاً لما تم التوصل إليه من خلال بعض المصادر المطلعة والموثوقة بخصوص وقت صلاة العيد في دبي 2022-1443 .

ومما لا شك فيه أن توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الدول العربية يُمثل أهمية كبيرة لديهم ، حيث يريد جميع المسلمين في تلك الدول الإطلاع ومعرفة موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في السعودية, مصر, الكويت, سوريا, اليمن, العراق, تونس, الجزائر, موريتانيا ، وقت صلاة العيد في الأردن, تركيا, وباقي الدول العربية.

متى موعد عيد الفطر في الإمارات 1443/2022

متى موعد عيد الفطر في الإمارات 1443/2022 ، فمن المقرر أن يتم استطلاع هلال شوال 2022 يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1443 هجرياً وما يقابله اليوم الأول 1 من شهر مايو المقبل ، ليتم الإعلان رسمياً وفلكياً عن موعد أول أيام عيد الفطر 2022 في الإمارات ، وبناءً على الدراسات والبحوث الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر في الإمارات إما يوم 2 أو 3 مايو 2022.

وفيما يخص موعد توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في دبي الإمارات ، فنحن وأنتم تعلمون أن هناك يكون وجود فارق بسيط في وقت صلاة العيد حسب توقيت الساعة بدقائق أو ثواني معدودة ، لذلك من الطبيعي جداً أن تجدون فرق توقيت بسيط في موعد صلاة عيد الفطر في دبي الإمارات وجميع المدن، وإليكم موعد توقيت صلاة عيد الفطر في دبي الإمارات.

موعد توقيت صلاة عيد الفطر في دبي الإمارات 2022

وفقاً لما تم الإعلان والكشف عنه من قبل بعض المصادر الموثوقة والمطلعة سيكون موعد توقيت صلاة عيد الفطر في 2022 دبي الإمارات في تمام الساعة (06:02) صباحًا. وذلك يكون بعد شروق الشمس بقليل كما يود أن نذكركم أنه سيتم تحديد موعد أول أيام عيد الفطر في الإمارات 2022 ، بعد استطلاع هلال شوار 2022 – 1443 ، للإعلان وتحديد موعد عيد الفطر في الإمارات ، وكذلك سيكون بالمثل مع إعلان موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الدول العربية.