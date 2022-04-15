نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار وكالة إلكترونية جديدة في المملكة العربية السعودية عبر منصة ناجز ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العدل في المملكة العربية السعودية قدمت العديد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة ،ومن هذه الخدمات إصدار وكالة إلكترونيا، وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة في تيسير ،وتسهيل ، علي المواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، علي حد سواء ،في الحصول علي الخدمات العدلية، بكل يسر وبأقل مجهود وتكلفة ، وجاء ذلك في إطار تحويل المملكة الرقمي لمختلف الخدمات الحكومية، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

شروط إصدار وكالة إلكترونيا عبر منصة ناجز

فإن خدمة إصدار وكالة إلكترونيا عبر منصة ناجز، متاحة للمواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،والتي يتم إعتمادها مباشرة، وكل هذا يغني عن زيارة المستفيد من زيارة كتابة العدل،كما يتم إشعار أطراف الوكالة بصدورها ،ولا تتجاوز مدة صلاحية الوكالة الصادرة إلكترونيا لسنه، ويشترط لإصدار الوكالة إلكترونيا بإتباع الأتي:

يشترط أن يكون للمستفيد وكالة سابقة.

يجب أن يكون عدد الموكلين شخص واحد فقط.

خطوات إصدار وكالة إلكترونيا عبر منصة ناجز

يمكن للمستفيد سواء مواطن أو مقيم الحصول علي خدمة إصدار وكالة إلكترونيا عبر منصة ناجز ،بطريقة سهلة ،وميسرة ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

أولا : الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة ناجز.

تسجيل الدخول بإستخدام أسم المستخدم ،وكلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم.

يجب تحديد نوع الوكالة المطلوب إصدارها.

يجب إدخال كافة البيانات الخاصة بالوكيل.

تحديد نوع الوكالة.

تحديد تاريخ إنتهاء الوكالة.

الضغط علي تقديم طلب.

وأخيرا: يتم إصدار وكالة إلكترونيا،كما يمكن العمل بها مباشرة.

كيفية فسخ الوكالة الإكترونية عبر منصة ناجز

يمكن إلغاء إصدار الوكالة إلكترونيا، عبر منصة ناجز ،وذلك بإتباع الخطوات الأتية:

أولا :الدخول علي منصة ناجز.

الضغط علي الدخول،وسوف يتم نقلك إلي بوابة نفاذ،وذلك لتسجيل الدخول علي ناجز.

ثم الضغط علي خانة كالأتي.

وبعد ذلك إختار الوكالة المراد فسخها.

والضغط علي أيقونة فسخ.

وبعد تحديد صفة المستخدم،الضغط علي مربع فسخ.

الضغط علي زر تأكيد عبر رسالة التأكيد الظاهرة أمامك.

وأخيرا: تم تأكيد عملية فسخ الوكالة إلكترونيا بنجاح.

ونحن موقع ثقفني نقدم الشكر ،لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ،وذلك في تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ، وإصدار خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل ،وتيسر العمل علي المواطنين ،والمقيمين بالمملكة.