مكرمه ملكيه الضمان الاجتماعي شهر رمضان 2022 بالمملكة العربية السعودية

مكرمه ملكيه الضمان الاجتماعي هشتاج اجتاح منصة التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات القليلة السابقة أطلقه مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم يتساءلون عن موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 2022 والتي يتم صرفها تقريبًا في نصف شهر رمضان من كل عام هجري وقد تم صرفها العام الماضي1442 يوم 13 رمضان ومن المتوقع صرفها خلال الأيام القليلة القادمة، والجدير بالعلم أن المكرمة الملكية أو منحة الملك سلمان هي دعم مالي مقدم من جلالة خادم الحرمين الشريفين للمواطنين الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان من كل عام لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة وفق شروط الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي بنظامية المطور والقديم.

صرف مكرمه ملكيه الضمان الاجتماعي 1443

في نفس السياق السابق ذكره يتم صرف المكرمة الملكية لكافة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور والقديم التابعين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق شروط استحقاق المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي والتي نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.

في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

الفئات المستهدفه من صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة مسجله بوزارة الموارد البشرية كالتالي: