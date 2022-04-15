مقتل وإصابة 41 شخصا فى قصف للقوات الروسية على مدينة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف أوليه سينيهوبوف - على تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "إن المحتلين أطلقوا النار على إحدى المناطق السكنية فى خاركيف. ولسوء الحظ، أصيب 34 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال. وقتل سبعة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر".

ودعا سينهوبوف، سكان خاركيف إلى عدم الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية.