مقتل وإصابة 41 شخصا فى قصف للقوات الروسية على مدينة خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف أوليه سينيهوبوف - على تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "إن المحتلين أطلقوا النار على إحدى المناطق السكنية فى خاركيف. ولسوء الحظ، أصيب 34 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال. وقتل سبعة أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر 7 أشهر".
ودعا سينهوبوف، سكان خاركيف إلى عدم الخروج إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية.
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