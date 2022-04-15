السعودية تدين وتستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية؛ لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلى على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفى ساحاته الخارجية، معتبرة هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على حرمة المسجد الأقصى ومكانته فى وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.





ودعت المملكة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - المجتمع الدولى للاضطلاع بدروه فى تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطينى الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط.

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