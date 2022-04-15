حكومة اليمن تعرب عن تضامنها مع جنوب إفريقيا جراء الفيضانات التى اجتاحتها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك - فى برقية بعث بها إلى نظيره فى جنوب إفريقيا السيدة ناليدى باندور، وأوردتها قناة اليمن الفضائية - "نشاطر الشعب الجنوب إفريقى ألم هذه المأساة"، معربا لوزير الخارجية ولأسر المتوفين وللحكومة والشعب الجنوب إفريقى باسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التعازى وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل لجميع المصابين والنجاة للمفقودين.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قالت فى وقت سابق إن حصيلة الفيضانات المدمرة التى اجتاحت مدينة "ديربان" الساحلية وما حولها ارتفعت إلى 306 قتلى، وتسببت الأمطار القياسية التى وصلت إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 60 عاما إلى دمار كبير مع جسور منهارة وطرق مغمورة بالفيضانات فى بعض الأماكن حول مدينة ديربان الساحلية.