الإيسيسكو وأرشيف المغرب يبحثان الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ونجيب الغياتى، المستشار الثقافى للمدير العام للإيسيسكو المنسق العام لاحتفالية الرباط عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى لعام 2022، خلال زيارة عمل إلى مقر مؤسسة أرشيف المغرب فى الرباط، مساهمة المؤسسة فى البرنامج العام للاحتفال بالرباط عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى، الذى يحظى برعاية الملك محمد السادس.





وخلال الزيارة، التى جرت اليوم الجمعة، أعرب الدكتور جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، عن كامل استعداده لوضع أرشيف المؤسسة بمختلف وسائطه رهن إشارة الإيسيسكو، للمساهمة فى إبراز تاريخ مدينة الرباط، وإسهامات علمائها ومؤسساتها فى الإشعاع الحضارى للمغرب.

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