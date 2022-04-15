البنتاجون: المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة ستصل أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - صرح مسؤول فى وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تصل المساعدات الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة فى غضون 24 ساعة.





وقال المسؤول لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكترونى، إن الأوكرانيين سوف يستلمون المواد عند الحدود وسينقلونها إلى البلاد. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن الحزمة الجديدة من المساعدات الأربعاء الماضى، والتى تضمنت 11 مروحية من طراز (Mi-17) و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و300 طائرة بدون طيار، بالإضافة إلى أنظمة الرادار القادرة على تتبع النيران الواردة وتحديد مصدرها بدقة.

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