الأمم المتحدة: 4633 ضحية مدنية للصراع الروسى الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى أخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين فى النزاع الأوكرانى منذ بداية الهجوم العسكرى الروسى فى 24 فبراير الماضى وحتى منتصف ليلة أمس الخميس أن العدد بلغ 4633 ضحية بينهم 1982 قتيلا و2651 مصابا.





وأشار المكتب الأممى إلى أن 716 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1331 مصابا فى منطقتى دونيتسك ولوهانسك؛ فقد نوه إلى أن 637 مدنيا قتلوا، وأصيب 1040 أخرون فى المناطق التى تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 79 مدنيا وأصيب 291 أخرون وذلك فى المناطق التى نصبت نفسها بنفسها. وقال المكتب الأممى إن 1266 مدنيا قتلوا إضافة إلى 1320 أصيبوا وذلك فى مناطق أوكرانية أخرى، هى: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير، والتى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات. وأوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع بما فى ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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