رئيس الحكومة اللبنانية يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى بيانه، اليوم الجمعة، "إنها ليست المرة الأولى التى تنتهك فيها قوات الاحتلال المقدسات الدينية، وتعتدى على المسجد الاقصى والمصلين فيه بيوم الجمعة المبارك، أمام أعين العالم".

واستنكر ميقاتى الصمت العالمى على جريمة متمادية تهدف الى تغيير وجه القدس العربى وفرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن المسجد الأقصى سيبقى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.