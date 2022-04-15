جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى بيانه، اليوم الجمعة، "إنها ليست المرة الأولى التى تنتهك فيها قوات الاحتلال المقدسات الدينية، وتعتدى على المسجد الاقصى والمصلين فيه بيوم الجمعة المبارك، أمام أعين العالم".
واستنكر ميقاتى الصمت العالمى على جريمة متمادية تهدف الى تغيير وجه القدس العربى وفرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددا على أن المسجد الأقصى سيبقى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الحكومة اللبنانية يدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.