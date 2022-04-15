جدة - نرمين السيد - وكتب ليندنر، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "أن تقارير وسائل الإعلام صحيحة: التعديلات على الميزانية ستزيد من التمويلات المخصصة لتعزيز القوات بمقدار 2 مليار يورو، وستذهب الأموال بشكل كبير لصالح أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية الألمانى: تخصيص 2 مليار يورو إضافية للإنفاق العسكرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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