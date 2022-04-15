جدة - نرمين السيد - وضربت العاصفة ولاية كوازولو-ناتال الساحلية شرقي البلاد، في أسوأ كارثة طقس في تاريخ جنوب إفريقيا.
وأغرقت مياه الأمطار العديد من الشوارع وجعلت السير فيها أمرا صعبا، وهوت جسور وانهارت منازل عدة. وجرى إغلاق ميناء ديربان، وهو واحد من أكبر موانئ الشحن في إفريقيا، خلال هذه الفترة.
وفر الآلاف إلى ملاجئ الطوارئ، وهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب العواصف التي بدأت يوم الإثنين الماضي، وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من المناطق.
وولاية كوازولو-ناتال واحدة من أهم المقاصد السياحية في جنوب إفريقيا، والعواصف أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام، ويعتقد كثيرون في المنطقة أنه تم الاستعداد بشكل مناسب لمثل هذه الحالة.
ومن المتوقع أن تهطل المزيد من الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع التي يحل بها الفصح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جنوب إفريقيا: مخاوف من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار بعد وفاة 395 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.