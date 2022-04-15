الديوان الملكي الاردني : العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

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دوت الخليج :- أعلن الديوان الملكي الهاشمي، في بيان له، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

وفيما يلي نص البيان:"يعلن الديوان الملكي الهاشمي أن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر نيسان عام 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

وسيقضي صاحب الجلالة الهاشمية، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن بيمن الله ورعايته، سالما معافى.

ويتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، ونائب جلالة الملك، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتع جلالة الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه".

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