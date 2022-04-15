طريقة إخراج زكاة الفطر من تطبيق زكاتي الجديد ومقدار الذكاة بعد الإفتاء 1443

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عمر شويل - جدة طريقة إخراج زكاة الفطر من تطبيق زكاتي بكل سهولة ويسر، حيث يوفر التطبيق على المواطنين سهولة تقديم الزكاة دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى الفقراء والمساكين، فمن خلال هاتفك المحمول ومن بينك أو من أي مكان تستطيع إخراج زكاة الفطر بعدة خطوات بسيطة للغاية، توضحها إليكم عبر هذا التقرير المفصل في موقعكم الإلكتروني ثقفني.

طريقة إخراج زكاة الفطر من تطبيق زكاتي 1443

يمكننا أخراج زكاة عيد الفطر المبارك بواسطة تطبيق زكاتي في خطوات سهلة علي النحو التالي:

أولا يجب تحميل برنامَج زكاتي من اب ستور او جوجل بلاي. نقوم بعدها بالتسجيل علية. النقر علي خِيار حساب الزكاة. يتم اختيار نوع الأموال وإدخال القيمة. النقر علي كلمة حفظ. ثم الرجوع إلي قائمة حساب الزكاة. النزول للأسفل والنقر علي زر الدفع. يتم اتباع التعليمات لتسديد القيمة.

كيف يتم دفع الزكاة بواسطة تطبيق زكاتي

الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت ان خدمة زكاة الفطر ليست من اختصاصها كما دعت المواطنين للأخراج زكاتهم في المنصة ويتم اتباع الأتي:

تحميل وتثبيت برنامَج زكاتي علي جوالك.

علي جوالك. النقر علي ادفع زكاك.

تحديد المال الذي تريدا دخال بالريال من اجل الزكاة.

بعدها يتم وصول رمز تحقيق علي هاتفك للتحقيق من بياناتك.

يتم بعدها كتابة الرَّقَم والرمز في المربع المخصص.

النقر علي متابعة.

اختيار الطريقة التي ترغب بها في توصيل مبلغ الزكاة للهيئة.

النقر علي موافق والضغط علي دفع.

يلزم تسجيل كافة المبالغ المادية في التطبيق تسجل بالريال السعودي.

هل يجوزا خراج زكاة الفطر عن طريق تطبيق زكاتي

نعم يجوز ويمكن دفع زكاة الفطر بواسطة تطبيق زكاتي التي يتم تحميلة والحصول علية بواسطة جوجل بلاي واب ستور.

مقدار زكاة الفطر ٢٠٢٢م

قامت دار الإفتاء السُّعُودية بتحديد قيمة زكاة الفطر لعام ٢٠٢٢م التي بلغ قيمتها المالية ٢٥ جنية للشخص المقيم بالسعودية أما الحبوب ثلاث كيلو جرام ويتم اخراج الزكاة من اول شهر رمضان حتي اخر يوم في رمضان قبل صلاة العيد فرضة الزكاة علي المسلم الراشد العاقل.

كيفية حساب زكاة المال المودوعة في المصرف

المال المودوع في المصرف اذا بلغ مقداره ٨٥ جرام ذهب ومر علية سنة هجرية فيخرج زكاة مال ٢.٥%.

متي تجب زكاة المال

الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من اموال او اشياء اخري لكنها تجب في هذه الامور:

الأصول الثابتة حيث يجب علي المسلم ان يقوم بأخراج الزكاة عن المال الذي بقي لدية للأكثر من عام كامل اذا زاد عن النصب الشرعي ٥٩٥ جرام فضة او ٨٥ جرام ذهب بحيث يجب علي المسلم

اخراج مايعادل ٢.٥ من قيمة المال.

الذهب والفضة وغيرهما من المعادن الثمينة حيث يجب علي المسلم اخراج الزكاة فيها سواء اراد ان يتاجر بها او يشتري بيت او سيارة.

البهائم والأنغام يجب اخراج زكاة عن الأنغام يقوم بأخراج بقرة لا تقل عن سنتين من ٣٠ بقرة ذلك يكون النصيب الشرعي او أخراج شاه واحد عن الإبل التي تزيد علي خمسة.

المزروعات التي تزرع في الأرض من اشجار وحبوب يجب اخراج الزكاة عنها.

وصلنا معكم إلي ختام شرح طريقة إخراج زكاة الفطر من تطبيق زكاتي الجديد ومقدار الذكاة بعد الإفتاء 1443.