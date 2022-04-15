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عمر شويل - جدة يارس كورولا أزيرا وسوناتا للتنازل بدون مقابل بأقل قسط وبدون مقدم، توفرت ضمن عروض السيارات بالأسبوع الثالث من رمضان سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 للتقبيل أقساط، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي والقوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 53 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، مكيف أوتوماتيك، شاشة ترفيه، نانو سيراميك 3 طبقات ضمان 3 سنوات، حماية أرضية داخلية للسيارة، جنوط مقاس 17 إنش، سقف بانوراما، إضاءات ليد، تحكم دركسيون، فرامل مانعة للانغلاق وتحكم في الانزلاق، مثبت سرعة. السيارة للتنازل من غير مقابل وبدون دفعة أولى عبر بنك الراجحي بقسط شهري 1562 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط والمتبقي 50 قسط + دفعة أخيرة تبلغ قيمتها 40 ألف ريال.

سيارات للتنازل بدون مقابل

توفرت في عروض هذا الأسبوع أيضاً سيارة تويوتا كورولا نص فل موديل 2021 للتنازل، ماكينة 3 اسطوانات حجم 1500 سي سي والقوة 119 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد خمسة عشر ألف كيلو متر. السيارة فئة Xli تتميز بحساسات خلفية، فتح السيارة بالريموت، عجلة قيادة متعددة الأغراض، فتحة سقف، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، مثبت سرعة ذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، بلوتوث، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو. السيارة للتقبيل بدون أي شروط عن طريق بنك الراجحي بقسط شهري 1112 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط والمتبقي 52 قسط.

توفرت سيارة هيونداي ازيرا الفئة القياسية STD موديل 2020 للتنازل بدون مقابل، ماكينة سداسية الاسطوانات حجم 3500 سي سي والقوة 290 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 290 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، مقاعد جلد مزودة بتحكم كهربائي، إضاءات ليد، جنوط مقاس 18 إنش، فتحة سقف بانوراما، مكيف متعدد المناطق، مثبت سرعة ذكي، فرامل مانعة للانغلاق وغيرها من المميزات. السيارة للتقبيل على البنك الأهلي من غير مقابل أو شروط وقيمة القسط الشهري 1866 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 23 قسط والمتبقي 37 قسط، الدفعة الأخيرة 14 ألف ريال والكاش 94 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتقبيل أقساط بدون شروط

وتضمنت آخر عروض اليوم سيارة تويوتا يارس y موديل 2021 للتقبيل على الراجحي، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1500 سي سي والقوة 105 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 48 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 14 إنش، تظليل حراري لكافة النوافذ من 3m، عازل للوجهية والخليفة من نفس الشركة بضمان خمسة سنين، عازل نانو للأرضية والدعاسات بضمان 5 سنوات، فتح السيارة بالريموت، بلوتوث، مكيف يدوي، فرامل مانعة للانغلاق، إمكانية التحكم في الثبات وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل أقساط بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 735 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 10 أقساط والمتبقي 50 قسط، الدفعة الاخيرة 21 ألف ريال ومبلغ الكاش 50500 ريال.