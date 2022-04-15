اسهل طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

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عمر شويل - جدة اسهل طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية، تضع المملكة العربية السعودية عدة قوانين لتنظيم القواعد المرورية وحفظ الأمن على الطرق، وتشمل تلك القوانين فرض غرامات مرورية على من يرتكبون مخالفات أثناء السير، ويمكن لجميع قادة المركبات الاستعلام عن مخالفاتهم المرورية بعد طرق، وإليك أسهل الرق للاستعلام عن مخالفاتك المرورية.

الاستعلام عبر موقع وزارة الداخلية السعودية

توفر وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن لمخالفات المرورية بكل سهولة وذلك لكل من السعوديين والمقيميين.

يمكنك الاستعلام عن مخالفاتك المرورية عبر موقع وزارة الداخلية السعودي عبر الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

قم باختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر المرور وسوف تجد هذا الخيار في القائمة الموجودة يمين الصفحة.

ثم اختر “الاستعلام عن المخالفات المرورية”

في الصفحة التالية سيكون عليك إدخال رقم الهوية.

قم أيضًا بإعادة إخال الرمز الموجود أمامك في الحقل المخصص لذلك.

ثم اضغط على زر عرض وسوف تظهر أمامك جميع مخالفاتك المرورية غير المدفوعة.

القائمة السابقة ستعرض لك قيمة المخالفات فقط، أما إذا اردت معرفة المزيد من التفاصيل عن مخالفاتك مثل رقم المركبة التي ارتكبت المخالفة وطبيعة المخالفة ومكان حدوثها، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية، كما في الخطوة السابقة.

ثم اختر “الاستفسار عن تفاصيل المخالفة المرورية” وأكمل الخطوات كما بالسابق وستظهرأمامك تفاصيل المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر

أبشر هو بوابة وطنية موحدة يمكن خلاله إنجاز الكثير من المعاملات الحكومية وأنت في موقعك فقط بضغطة زر ، حيث يمكنك على سبيل المثال نقل رخصة المركبة، وبالطبع يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة عبر أبشر.

قم أولًا بالدخول لبوابة أبشر، ثم قم باختيار أبشر أفراد، ويمكنك أيضًا الوصول إليها عبر تطبيق الجوال الخاص بك.

قم بتسجيل دخولك باستخدام حسابك على منصة أبشر,

بعد الدخول ستجد خيار خدماتي في القائمة الجانبية، فقم باختياره.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار ” المرور ” الموجود داخل خدماتي.

ثم اختر “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

بعد ذلك ستظهر أمامك جميع مخالفاتك المرورية في القائمة.

ويمكنك أيضًا تقديم اعتراض على المخالفة على المنصة بكل سهولة.