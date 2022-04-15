نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي في السعودية ، لم يبقي سوى أيام قليلة على انتهاء شهر رمضان المبارك لكي نستقبل بعده عيد الفطر الذي يأتي بالخير والفرحة في قلوب كل المسلمين في العالم خاصة في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، لذلك تنتظر كل الشعوب الإجازة الخاصة بالعيد في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وقامت المملكة العربية السعودية بتحديد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي، واليوم سوف نعرض التاريخ المحدد للإجازة من خلال موقع ثقفني.

إجازة عيد الفطر 1443 للقطاع الحكومي

قامت الحكومة السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقيام بتحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك لسنة 1443 /2022 لموظفي القطاع الحكومي في جميع المصالح الحكومية بالمملكة والتي أقرها القانون السعودي بأنها من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، و قد تحددت على النحو التالي، حيث أن تبدأ الإجازة الرسمية الخاصة بالموظفين من أواخر يوم في الشهر الكريم الموافق الثلاثون 30 من شهر (رمضان) الموافق واحد 1 من شهر خمسه (مايو) لعام 2022م والتي سوف تستمر حتى يوم الثالث من شهر شوال الموافق اليوم الرابع من شهر خمسه مايو، حسب نص القانون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أي أنها ستبدأ في هذا اليوم 1/5/2022 حتي 4/5/2022 م ، 30/91443 حتى 3/10/1443

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في السعودية

لكل دولة من دول العالم الإسلامي طابع خاص بها في المناسبات والاحتفالات بالأعياد ولكن بالمملكة العربية السعودية يوجد طابع خاص ومميز في الاحتفالات ومنها الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتي تحرص دائما المملكة في هذا اليوم بداية من غروب مغرب آخر أيام شهر رمضان بالتحضير للاحتفال بعيد الفطر وذلك بالقيام بتجهيز الساحات والمنتزهات والأماكن الكبرى والمساجد وتزيينها لاستقبال المصلين كي يؤدون صلاة العيد فيها والتي تعد سنة من سنن رسولنا الكريم ويستحب للمسلمين الذهاب إلى الصلاة مشيا على الأقدام، وبعد ذلك يبدئون بالتهاني لبعضهم البعض ابتهاجاً وتعظيما لهذا اليوم وبعد الانتهاء من الصلاة ينطلق المسلمين في بقاع الأرض للاحتفال كل على طريقته الخاصة ويحتفلون بين الأهل والأحباب والزيارات العائلية واصطحاب الهدايا للأطفال.

والآن قد قمنا من خلال مقالنا هذا بتقديم موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية للموظفين بالقطاع الحكومي ومظاهر الاحتفال بعيد الفطر فيها ومعظم الدول العربية والإسلامية وذلك من خلال موقع ثقفني.