نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى دوام البنوك في رمضان 2022 وفقًا لتحديد البنك المركزي السعودي وموعد إجازة عيد الفطر للبنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مواعيد الدوام الخاصة بالبنـوك قد اختلفت بشهر رمضـان عن الأوقات العادية، لأنه وقت العبادة، والبنك المركزي يراعي هذا الأمر، ويخفض لهم ساعات الدوام لست ساعات فقط بشكل يومي، وعبر هذا المقال خصصنا لكم سطورنا هذه حتى نقدم لكممتى دوام البنوك في رمضان 2022.

متى دوام البنوك في رمضان

إن البنك المركزي السعودي قد صرح بمواعيد العمل الخاصة بالبـنوك بشهر رمـضان، فالدوام يبدأ لهم 10 في الصباح إلى أن ينتهي الرابعة عصراً، والبنك يستقبل العملاء خلال تلك الساعات حتى يستكملوا المعاملات اليومية المتعددة الخاصة بهم، من السحب للأموال أو حتى الإيداع، ولقد صرح البنك أن هناك بنوك تستمر بالعمل في أماكن المدينة المنورة، ومكة، ومعها المناطق المزدحمة، بالإضافة للمنافذ الحدودية.

موعد فتح مراكز التحويلات المالية برمضان

إن المراكز الخاصة بالتحويلات المالية التابعة لبنوك السعودية تستقبل جميع عملائها بدءً من التاسعة والنصف في الصباح إلى أن يأتي وقت الخامسة والنصف مساءً، أي بمدة عمل تقدر بحوالي ثمان ساعات بشكل يومي، لكي يوفروا الخدمات وتحويل الأموال الدولية والمحلية، دون أن يكون هناك أي تعطيل لمصالح الأفراد مع مراعاة تامة للخصوصية في الشهر الفضيل رمضان، وهذا الأمر يعني بأن الساعات الخاصة بالعمل لمراكز التحويلات المالية يزيد عن دوام البنوك بحوالي ساعتين.

نهاية دوام البنوك

إن دوام البنوك ومعهم مراكز الحوالات المالية التي تتبع له يستمر عملها أربع وعشرين ساعة بمناطق المدينة المنورة، مكة، المناطق المزدحمة للغاية، المنافذ الحدودية، وهذا بشهر رمضان، وينتهي دوام بقية الفروع الرابعة عصراً ومراكز التحويلات المالية، دوامها ينتهي في الخامسة والنصف مساءً، ولقد قام البنك المركزي بتقديم ساعات الدوام، وأعلن عنها من خلال حسابه الرسمي بمواقع التواصل المتعددة، فدوام البنوك يبدأ العاشرة في الصباح ويستمر إلى الرابعة عصراً، مع مراعاة الخصوصية لبعض الفروع كما ذكرنا لكم بمكة والمدينة.

إجازة عيد الفطر للبنوك

إن إجازة عيد الفطر الخاصة بالبنوك من المفترض أن تبدأ 27 رمضان، وتكون نهايتها يوم سبعة شوال، حيث أنهم يعطوا لهم الوقت الكافي ليستعدوا للعيد ويحتفلوا به، ومن ثم بعد ذلك يعودوا للعمل مرة أخرى، والوقت المتبقي على إتيان إجازة عيد الفطر للبنوك هو 15 يوم من الآن، لأننا لازلنا في اليوم الثاني عشر برمضان.