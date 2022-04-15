نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مكرمه ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي بنظاميه القديم والمطور 2022 شهر رمضان في المقال التالي
صرف مكرمه ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم بالمملكة العربية السعودية شهر رمضان 2022 لمستحقيها من منتسبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي وتأتي هذه المكرمة الكريمة حرصًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل لمساعدتهم على مصاريف المعيشة ووفق ما تم في الأعوام السابقة يتم صرف المكرمة الملكية يوم 13 شهر رمضان وفي حال تأخيره يتم صرفه يوم مثلما حدث عام ولم يتم تحديد موعد الصرف حتى الآن وكافة المستفيدين في انتظار تحديد موعد صرف المكرمه الملكيه.
الفئات المستهدفه من صرف مكرمه ملكيه لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1443 شهر رمضان
إضافة لما سبق فإن الفئة المستهدفة للإستفادة من الدعم المالي المقدم من الملك سلمان بن عبد العزيز هم مستفيدوا الضمان الاجتماعي المطور والقديم ومازال الموعد الرسمي غير محدد وما تم ذكره هو موعد تقريبي بناء على صرف المنحة المالية بالأعوام السابقة، وتقدر قيمة المكرمة الملكية طبقًا لحال ومعاش الضمان الخاص بكل أسرة مسجله بوزارة الموارد البشرية كالتالي:
- أولًا للأسرة العدد أفرادها فرد واحد فقط يصرف له منحة مالية تقدر ب 1000 ريال.
- كذلك للأسرة العدد أفرادها فردين يصرف لهما منحة مالية تقدر ب 1500 ريال.
- في النهاية الأسرة المكونة من عدد 3 أفراد يصرف لهم منحة مالية تقدر ب 2000 ريال.
شروط صرف المكرمه الملكيه الضمان الاجتماعي رمضان 2022
في نفس السياق السابق ذكره فإن أبرز شروط صرف المكرمة الملكية التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أتصرف منحة المكرمة الملكية للمقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من صرف المكرمة شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق دعم المكرمة الملكية الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- أيضًا شرط استبعاد المواطن ذو أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة المكرمة الملكية.
- في النهاية يستحق أيضًا صرف المكرمة الملكية الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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