الارصاد تحذر تقلبات جوية تسيطر على البلاد بداية من الأسبوع المقبل وحتى هذا الموعد

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عمر شويل - جدة الارصاد تحذر تقلبات جوية ، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها بيان حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الجمعة الخامس عشر من أبريل وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث زادت عمليات البحث عبر الإنترنت لمعرفة توقعات حالة الطقس بعد أن شهدت البلاد في الفترة الماضية حالة من التقلبات الجوية ما بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، فأوضحت الأرصاد في بيانها أن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة وغدًا السبت وحتى الأربعاء المقبل سوف تكون جيدة، حيث تشهد البلاد طقس ربيعي معتدل في النهار وخاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومناطق شمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة في جنوب الصعيد، وذلك أثناء النهار.

الارصاد تحذر تقلبات جوية

وفي المقابل أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في أثناء الليل والساعات المبكرة من الصباح، وخاصة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل نسبيًا على جنوب الصعيد، حيث أوضحت الهيئة أن الطقس اليوم كان قد شهد نشاط زائد للرياح على مناطق واضحة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بداخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس المتوقعة في مصر غدا السبت 16/4/2022 الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، وأكدت أن الطقس سوف يكون ربيعي في أثناء النهار ومعتدل أثناء الليل وذلك على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري أما الطقس على شمال الصعيد وجنوب الصعيد فسوف يكون مائل للحرارة في أثناء ساعات النهار ومعتدل أثناء الليل، حيث أعلنت في بيانها أن درجات الحرارة سوف تبدأ في الارتفاع تدريجيًا بداية من يوم الأحد الموافق 17/4/2022 وتصل العظمى إلى 36 درجة في القاهرة الكبرى والمحافظات.

موعد تحسن الأحوال الجوية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بداية الارتفاع في درجات الحرارة سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق 17/4/2022 وسوف يستمر التحسن لمدة 72 ساعة، وبعدها يعاود الطقس للانخفاض مجددًا بداية من يوم الثلاثاء لتعود الأجواء الربيعية مرة أخرى وتستمر حتى نهاية الأسبوع، ولذلك ناشدت الهيئة الجميع بضرورة عدم التخفيف في الملابس بصورة كبيرة وخاصة للأطفال والكبار في السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد القوية.