نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نزول مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa والاستعلام عن إيداع مقطوعة الملك سلمان النقدية في المقال التالي
أخبار نزول مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa الذي توقع نزولها مستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن بالمملكة ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيث يقوم خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن الموافقة على نزول المكرمة في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تقوم بدورها بإعادة توزيعها على المستفيدين.
أخبار نزول مكرمة الضمان sbis.hrsd.gov.sa والاستعلام عن إيداع مقطوعة الملك سلمان النقدية
تداولت الأخبار والتكهنات حول المواعيد المقرر فيها نزول مكرمة الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في شهر رمضان الكريم، واتفقت جميع الاقاويل والتكهنات حول نزولها بأمر خادم الحرمين الشريفين في حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في شهر رمضان الكريم، ويكون كذلك من حق مستفيدي حساب المواطن الاستفادة من الحصول عليها في حال انطبقت عليهم شروط الاستحقاق النقدي.
شروط استحقاق المكرمة الملكية
- يكون المتقدم من الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون من الموجودين بشكل مستمر في المملكة، أخر 3 شهور على الأقل.
- يكون من المستحقين حسب الحد الأدنى للدخل والذي يجب ألا يزيد عن 3000 ريال.
- يجب أن يكون من المسجلين والمقبولين في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن.
قيمة المكرمة الملكية للمقبولين فيها
|قيمة المكرمة للفرد المستقل
|1000 ريال
|قيمة المبلغ المقرر لرب الأسرة
|1000 ريال.
|يكون قيمة المبالغ المقررة للفرد التابع
|500 ريال
|يكون قيمة المقرر لأسرة من ثلاثة أفراد
|2000 ريال
|بينما يكون من حق الاسرة المكونة من أربعة أفراد
|2500 ريال.
موعد نزول المكرمة الملكية وإيداعها بالحساب المصرفي
- توقع المستفيدين الموافقة عليها في 8 رمضان وصرفها في 13 رمضان.
- بينما انتشرت الأخبار عن صرفها في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.
- وتوجد تكهنات حول نزولها مع رواتب التأهيل الشامل 27 رمضان.
بينما انتشرت التكهنات إلا أن العامل الأساسي في الموافقة عليها هو إعلان الملك سلمان عن الموافقة على إيداعها ومعرفة المواطن بنزولها في حسابه بعد الاستعلام عنها برقم الهوية.
خطوات الاستعلام عن إيداع المكرمة الملكية للضمان 1443
- يجب أن يكون المستفيد مسجل من قبل في الضمان الاجتماعي.
- يتم الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- أو الدخول على منصة الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa مباشرة.
- يقوم المستخدم باختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة التنمية الاجتماعية.
- يتم اختيار الدخول بحساب المواطن على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو المنصة الوطنية الموحدة.
- كما يمكن إنشاء حساب جديد على المنصة الوطنية الموحدة نفاذ.
- يتم اتباع كافة الخطوات لإنشاء الحساب.
- يقوم بالدخول على الحساب الخاص بالفرد برقم الهوية والاستعلام عن الرصيد.
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