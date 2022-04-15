طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني ، من أهم وأسهل الطرق هي طريقة فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد وهو ما سوف نقوم بتقديمه من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا والذي يريد التعرف عليه الكثير من المواطنين السعوديين الذين يرغبون في القيام بفتح حساب إلكترونياً عن طريق النفاذ الوطني الموحد عليه إتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك وتوفير جميع الشروط التي قام البنك بتحديدها حتى يتمكنوا من فتح حساب بطريقة صحيحة.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكبر وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يسعى مجموعة كبيرة من المواطنين لكي قوموا بفتح حساب خاص بهم في الراجحي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك من تمويلات كبيرة وهامة، ولكن يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص الراغب في فتح حساب ومنها ما يلي:

لا بد أن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

أن يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السُّعُودية.

لابد و أن يكون رقم الهاتف الجوال الخاص به من شركات الاتصالات السعودية ومسجل في أبشر.

في حالة إذا كان صاحب الطلب لم يصل للسن القانوني لا يقل عمره عن الخمسة عشر 15عاما.

في حالة بلوغه السن القانوني لا يقل عمره عن ثمانية عشر 18 عاماً كاملاً.

أن تكون الجنسية الحاصل عليها سارية المفعول.

أن يكون المتقدم بالطلب مسجل في منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن من إتمام عملية فتح الحساب.

أن يكون رقم الهاتف الجوال الذي قام بتسجيله هو نفس الرقم المسجل في منصة أبشر.

طريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

يوجد بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد قام البنك بوضعها عليه إتباعها حتى يتمكن من القيام بعملية فتح الحساب بنجاح، ومن خطوات فتح حساب بنك الراجحي عن طريق النفاذ الوطني ما يلي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي بنك الراجحي.

اختيار أيقونة فتح حساب جديد والضغط عليها.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة ومنها ما يلي (رقم الإقامة، رقم الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب، رقم البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر).

تسجيل رمز التحقق في الخانة المخصصة له.

اختيار أيقونة التالي والنقر عليها.

في حالة وجود أي بيانات أخرى لم يتم تعبئتها عليه القيام بتعبيتها والقيام بالتأكيد على صحتها.

وفي النهاية يتم رفع الطلب.

وبعد إتباع جميع الخطوات المطلوبة صحيحة يكون قد تم فتح الحساب الذي يريده بنجاح.

سيتم انتقال الشخص تِلْقائيًا إلى صفحة أخرى كي يتم توثيق الحساب من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد.

و بعد إتمام عملية فتح الحساب سيصل الشخص رسالة نصيه مدون بها كافة المعلومات الخاصة بالحساب الجديد الذي قام بفتحه.

وأخيرا يتم حصول العميل على بطاقة صراف آلي خاصه به من البنك والتي يتمكن من استعمالها وقتما يشاء من أي صراف آلي تابع للبنك في جميع أنحاء المملكة.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص ويتعلق بطريقة فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني الموحد بالشروط والخطوات التي يجب إتباعها لكل من يهمه الأمر ويريد الحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها.