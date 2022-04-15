كوريا الجنوبية تقرر انضمامها للاتفاقية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادى

جدة - نرمين السيد - قررت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة ضخمة، تضم 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى إلى تنويع محفظتها التصديرية، وسط تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادى.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن سول كانت قد بدأت إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، فى أواخر العام الماضى.

ونقلت عن وزير التجارة الكورى الجنوبى "يو هان-كو" قوله: "إن الانضمام المرتقب إلى الاتفاقية مهم لأنه سيساعدنا على الاستجابة بشكل أفضل للظروف العالمية المتغيرة بسرعة وضمان سلاسل التوريد المستقرة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف يو هان- كو أنه تم إطلاق الاتفاقية فى ديسمبر 2018، من قبل 11 دولة، بما فى ذلك اليابان وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والمكسيك.

واستحوذت الدول الأعضاء فى الاتفاقية على حوالى 15% من إجمالى حجم التجارة العالمى البالغ 5.2 تريليونات دولار أمريكى اعتبارا من عام 2020، وفقا لبيانات حكومية كورية.

ونوه الوزير الكورى الجنوبى بأن الاتفاقية "CPTPP" هى النسخة المعاد التفاوض عليها من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) التى قادتها إدارة الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما.

وفى عام 2017، سحب الرئيس الأمريكى آنذاك دونالد ترامب بلاده من الشراكة، التى ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها كيانا رئيسيا موازيا لنفوذ الصين الاقتصادى المتنامى.

وقالت الحكومة الكورية إنها تخطط للتقدم بطلب الانضمام إلى الاتفاقية قبل انتهاء ولاية الرئيس مون جيه-إن، فى 9 مايو.

وأوضحت وزارة التجارة الكورية أن الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة لا يعنى أن كوريا الجنوبية سترفع الحظر المفروض على الواردات من المأكولات البحرية من منطقة فوكوشيما اليابانية.

ومنذ عام 2013، تحظر سول جميع واردات المأكولات البحرية من ثمانى محافظات يابانية تقع بالقرب من فوكوشيما خوفا من مستويات الإشعاع فى أعقاب انهيار محطة فوكوشيما للطاقة النووية فى عام 2011.

وقالت الوزارة إن "السماح باستيراد المأكولات البحرية من فوكوشيما يعد مسألة تتعلق بصحة المواطنين وسلامتهم، ولا تتعلق بالاتفاقية، كما أنه ليس شرطا مسبقا للعضوية".