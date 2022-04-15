وزيرا خارجية روسيا وأرمينيا يبحثان آفاق اتفاقية السلام بين يريفان وباكو

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأرمينى أرارات ميرزويان بحثا خلاله احتمالات الاتفاق على معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.





وذكرت وزارة الخارجية الروسية،فى بيان لها، أن الوزيرين تبادلا خلال الاتصال هاتفى الآراء حول تنفيذ قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا لقرارات 9 نوفمبر 2020 و26 يناير 2021 و26 نوفمبر 2021 مع التركيز على خطوات أخرى لإلغاء حظر اتصالات النقل فى المنطقة وترسيم الحدود الأرمينية - الأذرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما تطرق الجانبان إلى بحث آفاق الاتفاق على معاهدة سلام بين يريفان وباكو بوساطة روسية.

وناقش الوزيران كذلك القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائى والإقليمى، وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات لزيارة رسمية يقوم بها رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان لروسيا يومى 19 و20 أبريل الجارى وتوقيع حزمة من الوثائق الثنائية.