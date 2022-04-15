استشهاد اردني برصاص الاحتلال في عسقلان

دوت الخليج :- قالت مصادر ، الثلاثاء، إنّ الشهيد عبد الله تيسير موسى سرور (40 عاما) هو اردني الجنسية.

و الذي استشهد صباح اليوم بعد أن أطلقت عليه القوات الإسرائيلية الرصاص في مدينة أشكلون بادعاء طعن شرطي، حيث كان يعمل هناك لكسب لقمة العيش .

وبدورها قالت وزارة الخارجية الاردنية في تصريح اننا تتابع من خلال السفارة الأردنية في فلسطين الانباء الواردة عن استشهاد مواطن اردني في عسقلان ، للوقوف على حيثيات الموضوع.

وكانت قد اكدت شقيقة الشهيد انه متزوج واسرته تقيم في الأردن حيث لم تحصل على لم شمل.

واشارت انه يحمل الجنسية الاردنية ويتردد بين الأردن والضفة حيث تقطن زوجته وابنه بالإضافة الى والديه واشقائه، فيما يقيم لديها في الخليل لفترات ، ويعمل في فترات أخرى كهربائيا في الداخل المحتل.