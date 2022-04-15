here موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث عبر لينك مباشر بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي والتعرف على معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخرا تم الاعلان من قبل مصدر رسمي عن نتائج القبول الموازي بشكل وبصورة الكترونية، حيث قد تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مع حلول ازمة تفشي وباء كورونا المستجد لطرح مختلف الخدمات بشكل وبصورة رقمية حيث بعدما تم التصريح على قبول 22 ألف طالب وطالبة على مستوى جميع الجامعات العراقية تم الكشف على نشر نتائج القبول الموازي بصورة وبشكل الكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل نوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال السطور التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نبدا الان فى استعراض خطوات وطريقة الكشف عن نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني ومبسط فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى الدخول على أيقونة خدمات الالكترونية من ثم اختيار ايقونة الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب رباعياً ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتائج فى النهاية حتى تكون امامكم النتائج على هيئة ملفات pdf لجميع المحافظات العراقية

او بإمكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها أون لاين

شروط القبول الموازي بالعراق