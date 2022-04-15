نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq لينك مباشر للاستعلام عن موقع نتيجة القبول الموازي 2021/2022 باستخدام الرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك مباشر للاستعلام عن موقع نتيجة القبول الموازي 2021/2022 من أبرز الكلمات التي لا زالت محط بحث جميع الطلاب في العراق. فهم يريدون الاستعلام عنها عبر الرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بكل سهولة لكن لا يعرفون تفاصيل ذلك وكيفية التعامل معها. خاصةً أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت بالفعل أنها قد وفرت جميع نتائج الطلاب على موقعها الرسمي بعد أن انتهى الجميع من التقدم إلى القبول الموازي. وأعلنت عن كونها متاحة أمام الجميع إلكترونيا ويستطيع الجميع من شتى محافظات العراق من الاستعلام عنها بكل سهولة. وهنا تجدون تفاصيل نتيجة القبول الموازي 2022 وكافة المعلومات التي تحتاجون إليها في الفقرات القادمة.

موقع نتيجة القبول الموازي 2022

يريد الجميع معرفة رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني لأن وزارة التربية والتعليم قد بينت أنه لا يتبقى سوى القليل على الاستعلام عن النتائج في جميع الجامعات المتواجدة في العراق. على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من رصد النتائج وهنا نكشف لكم كل المعلومات التي تريدون معرفتها من رابط الاستعلام وطريقة التوصل إلى النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت فقط لا غير.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي

إن نتيجة القبول الموازي قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في العراق ووضحت أنها سوف تتاح أمام الجميع إلكترونيا ويمكنكم الاستعلام عنها بكل سهولة ويسر عن طريق إتباع الخطوات التالية:

زر موقع وزارة التربية والتعليم في العراق.

اختر أيقونة استعلم عن نتيجة القبول الموازي 2022.

اكتب بياناتك من إسم رباعي ورقم امتحاني وغيرها.

انقر على زر الاستعلام.

تجد النتيجة أمامك في ملف PDF قم بتحميله والاطلاع عليها.

شروط القبول الموازي 2022

إن وزارة التربية والتعليم في العراق وضحت بعض الشروط الواجب توافرها من أجل إتمام عملية القبول. حيث وضحت أنه يتوجب حصول الطالب أو الطالبة على نسبة 3 درجات فيما أعلى ليستطيع الدخول إلى كليات الطب.

أما في حالة إن كان الطالب أو الطالبة يرغب في الالتحاق بكليات الهندسة سيكون عليه أن يجني بحد أدنى 4 درجات فقط لا غير وأعلى منها كي يلتحق بها بكل سهولة.