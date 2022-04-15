تجاوز عدد الأجانب الوافدين إلى اليابان حاجز الـ48 ألفًا فى مارس الماضى

جدة - نرمين السيد - وتظهر البيانات الأولية الصادرة عن وكالة خدمات الهجرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية كيودو، اليوم الجمعة، أن 48 ألفًا و418 أجنبيًا دخلوا اليابان حديثًا فى مارس الماضى.

وكانت اليابان خففت من قيودها الحدودية فى الأول من مارس لتستأنف دخول المواطنين الأجانب باستثناء السياح.

يذكر أنه تم فرض قيود مشددة على دخول البلاد منذ أواخر نوفمبر لمواجهة متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتقول الوكالة، إن من بين الأجانب الجدد الذين دخلوا البلاد كان 14 ألفًا و810 أشخاص من الحاملين لتأشيرة طالب، يليهم المتدربون الفنيون وعددهم 10 آلاف و163 فردًا، أما الزائرون لفترة إقامة قصيرة فقد بلغ عددهم 6522 شخصًا.

وتضيف الوكالة أن 34 ألفًا و37 أجنبيًا عاودوا دخول اليابان، بينما كان عدد المواطنين اليابانيين العائدين و90 ألفًا و389 شخصًا.