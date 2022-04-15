رئيس أمريكا يعلن عزمه ترشيح مايكل بار لمنصب نائب رئيس الاحتياطى الفيدرالى

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى بيان، على موقع البيت الأبيض الإلكترونى - إن مايكل لديه الخبرة والتجربة اللازمة لهذا المنصب المهم فى وقت حرج لاقتصادنا وعائلاتنا فى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف بايدن أنه منذ توليه منصبه، وفر ما يقرب من 8 ملايين وظيفة، مشيرا إلى أنه على علم بأن ارتفاع الأسعار والتضخم يرهقان ميزانيات العائلات الأمريكية.
وشدد على أنه بينما يفعل كل ما فى وسعه لخفض الأسعار، يلعب الاحتياطى الفيدرالى دورا حاسما فى مكافحة التضخم وسيقوم بار بدور قوى، لينضم إلى المرشحين الآخرين لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الذى يفكر فيه مجلس الشيوخ.
وعمل بار فى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كمساعد لوزير الخزانة الأمريكية للمؤسسات المالية.
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