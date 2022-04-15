روسيا تحقق بشأن معطيات تُثبت وجود مرتزقة أجانب بصفوف القوات الأوكرانية

وقالت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية سفيتلانا بيترينكو، فى تصريحات اليوم: "إن لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات حول مشاركة مرتزقة من بولندا وفرنسا إلى جانب أوكرانيا"، مضيفة "أنه وفقاً لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات الصاروخية حيدت مفرزة من المرتزقة البولنديين يصل عددها إلى 30 شخصا فى قرية (إيزيومسكى) بمنطقة خاركوف"، مشيرة إلى وجود تقارير أيضا عن مقاتلين من الفيلق الفرنسى فى صفوف قوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية.
وتابعت بيترينكو قائلة: "سيتم توثيق هذه الحقائق والتحقيق فيها كجزء من قضية جنائية تتعلق بتجنيد ومشاركة مرتزقة أجانب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس".
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