زيلينسكي يحذر العالم من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن جميع دول العالم يجب أن تكون مستعدة لاحتمال أن يستخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أسلحة نووية تكتيكية في حربه على أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن بوتن قد يلجأ إلى "الأسلحة النووية أو الكيماوية لأنه لا يقدر حياة الشعب الأوكراني".

وأضاف: "لست أنا وحدي، كل دول العالم يجب أن تشعر بالقلق.. يمكنهم فعلها، لأن حياة الناس بالنسبة لهم، لا شيء".

وحذر مسؤولون أميركيون، في أكثر من مناسبة، من احتمال أن ينتقل بوتن إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، قال إن الوكالة "تراقب باهتمام شديد هذا الاحتمال، رغم أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

يأتي ذلك فيما تتوقع أوكرانيا "تصعيدا كبيرا في القتال" خلال الأيام المقبلة، حيث تسعى القوات الروسية إلى تركيز جهودها على المناطق الشرقية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت روسيا تخفيض مستوى العمليات العسكرية في محيط كييف وشمالي أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستركز على "تحرير" منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.