وزير خارجية أمريكا: مصممون على الاستمرار فى توفير الدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، خلال اتصال هاتفى اليوم الجمعة، مع نظيره الأوكرانى دميترو كوليبا، التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.





وقال بلينكن - بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية - "نحن مصممون على الاستمرار فى توفير الدعم الأمنى ​​والاقتصادى والإنسانى لحكومة وشعب أوكرانيا". وناقش الجانبان القرار الأخير بدعم أوكرانيا بما قيمته 800 مليون دولار إضافية للأسلحة والذخيرة وكمساعدات أمنية أخرى، مشيرين إلى أن الإمداد المستمر بالمواد من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها كان له دور فعال فى معركة أوكرانيا الناجحة ضد القوات الروسية.

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