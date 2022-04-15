ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة «ميجى» إلى 137 قتيلا فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية المعروفة دوليًا بـ "ميجى" فى الفلبين والتى تسببت فى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات عارمة بأجزاء من الفلبين، إلى 137 قتيلا، وفقدان 28 شخصًا وإصابة 8 آخرين بجروح.





وقال المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، فى بيان أوردته شبكة "إبى إس - سى بى إن" اليوم الجمعة، إن من بين الضحايا القتلى، 128 قتيلا بمنطقة بيسايا الشرقية، و6 قتلى بمنطقة فيسياس الغربية، بالإضافة إلى 3 آخرين بمنطقة دافاو. كما نوه المجلس، إلى أنه لا تزال الأعداد قيد المصادقة، مشيرا إلى أن العاصفة تسببت فى نزوح أكثر من 323 ألف شخص، بينما ألحقت أضرارا بـ 9 آلاف منزل، ودمرت 570 آخرين.

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