رئيس أوكرانيا: علينا الفخر بالنجاة 50 يوما بعد بدء العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - ووصف زيلينسكى - فى خطاب نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - الأمر بـ"إنجاز لملايين الأوكرانيين، ولكل شخص قرر فى 24 من شهر فبراير الماضى أهم قرار فى حياته وهو القتال".

كما عدد زيلينسكى، السبل العديدة التى من خلالها تمكن الأوكرانيون من المساعدة فى المواجهة، مشيرا إلى "هؤلاء الذين أظهروا أنه يمكن للسفن الحربية الروسية أن تبحر بعيدا، حتى لو كانت إلى قاع البحر". على حسب زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس غرق الطراد الصاروخى "موسكفا" أثناء سحبه وسط عاصفة بسبب الأضرار التى لحقت بهيكله نتيجة حريق فجر ذخائر على متنه..ولكن أوكرانيا تزعم أنها استهدفت السفينة بصاروخ أوكرانى.