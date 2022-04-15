جدة - نرمين السيد - ووصف زيلينسكى - فى خطاب نقلته شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - الأمر بـ"إنجاز لملايين الأوكرانيين، ولكل شخص قرر فى 24 من شهر فبراير الماضى أهم قرار فى حياته وهو القتال".
كما عدد زيلينسكى، السبل العديدة التى من خلالها تمكن الأوكرانيون من المساعدة فى المواجهة، مشيرا إلى "هؤلاء الذين أظهروا أنه يمكن للسفن الحربية الروسية أن تبحر بعيدا، حتى لو كانت إلى قاع البحر". على حسب زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الخميس غرق الطراد الصاروخى "موسكفا" أثناء سحبه وسط عاصفة بسبب الأضرار التى لحقت بهيكله نتيجة حريق فجر ذخائر على متنه..ولكن أوكرانيا تزعم أنها استهدفت السفينة بصاروخ أوكرانى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أوكرانيا: علينا الفخر بالنجاة 50 يوما بعد بدء العملية العسكرية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.