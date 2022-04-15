مقدونيا الشمالية تطرد 6 دبلوماسيين روس آخرين‎‎

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، فقد "تم استدعاء السفير الروسى فى مقدونيا الشمالية، سيرجى بازدينكين إلى وزارة الخارجية وتم تسليم مذكرة شفوية أعلن فيها ستة دبلوماسيين من سفارة الاتحاد الروسى أشخاصا غير مرغوب فيهم فى شمال مقدونيا".
ووفقا للمذكرة فإنه "بناء على المعلومات الواردة من السلطات المختصة، كان الدبلوماسيون الروس الـ 6 المعنيين ينخرطون فى أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
ومن المقرر أن يغادروا أراضى جمهورية مقدونيا الشمالية خلال الأيام الخمسة المقبلة.
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